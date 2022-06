M5s in Umbria, "compatti al fianco di Conte"

(ANSA) - PERUGIA, 22 GIU - "Il Movimento 5 Stelle in Umbria resta compatto al fianco di Giuseppe Conte": lo annuncia una nota firmata da 26 rappresentanti del movimento ai vari livelli politici - la sen. Emma Pavanelli, l'on. Tiziana Ciprini, il consigliere regionale Thomas De Luca, i consiglieri e assessori provinciali o comunali - ma non dal deputato Filippo Gallinella che ha invece annunciato il suo passaggio a '"Insieme per il futuro".

"La nostra comunità - spiegano gli esponenti del M5s - la cui costruzione è partita oltre 16 anni fa, è composta da un gruppo di persone unite da un perimetro valoriale che in questo momento dimostra la sua determinazione. Le nostre idee e le lotte per tutelare i nostri territori non sono in vendita. Mentre c'è chi getta la spugna in cerca di un futuro migliore per sé, noi continuiamo a guardare lealmente agli impegni e al mandato che a livello locale ci hanno dato i cittadini".

"In questo momento drammatico per famiglie e imprese - proseguono - riteniamo vergognoso prestarsi a un dibattito su un'operazione politica tenuta insieme dalle poltrone, dal numero infinito di mandati in Parlamento e nata con il solo scopo di garantire la sopravvivenza politica di una ristrettissima cerchia di persone. Dopo anni in cui ci siamo spesi con costanza ed impegno per garantire stabilità al paese, ora il Movimento 5 Stelle non è più la prima forza politica del Parlamento.

Auspichiamo una valutazione che tenga conto del fatto che mai come in questa fase il nostro Paese ha bisogno di un'opposizione credibile".

"Da oggi - ha invece annunciato il parlamentare eletto in Umbria Gallinella - si conclude la mia esperienza con il Movimento 5 Stelle. Non nego che sia stata una decisione sofferta e che, dopo circa quattordici anni di militanza, mai avrei immaginato di dover intraprendere. Pur essendo grato per l'opportunità di crescita sia personale che politica che mi è stata data, occorre guardare avanti. Da oggi inizia un nuovo percorso, foriero di idee costruttive e lungimiranti, che continuerò a portare avanti con la massima serietà, come fatto finora. Pertanto 'Insieme per il futuro' è, e sarà, il futuro di tutti coloro che vorranno condividere il nostro progetto".