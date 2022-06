Continuano a scendere Trasimeno e Tevere

(ANSA) - PERUGIA, 21 GIU - Il lago Trasimeno e il fiume Tevere continuano a scendere di livello. In soli quattro giorni sono calati, rispettivamente, di tre e sei centimetri, stando ai rilevamenti del Centro funzionale della Protezione civile umbra, prendendo a riferimento la stazione di San Savino e quella di Ponte Nuovo di Torgiano.

Il Trasimeno ha perso un metro e 23 centimetri all'isola Polvese, mentre il livello del Tevere è di un metro e 12 centimetri, quando invece dovrebbe essere ricompreso tra i 4,50 e i 5,70 metri.

L'assenza di piogge sta mettendo a dura prova i corsi d'acqua più piccoli, come ad esempio il fiume Topino che a Passaggio di Bettona si assesta su un livello di 1,11 metri, per poi diventare un ruscello di pochi centimetri quando arriva a Bevagna.

Drammatica anche la situazione del fiume Paglia nell'Orvietano e del Nestore nel Marscianese. Il primo fatica ad arrivare ad un metro di livello nel tratto di Orvieto scalo, il secondo è praticamente in secca, vive in pochi centimetri d'acqua.

Restano, invece, sui livelli di riferimento stagionali gli altri due grandi invasi regionali, quelli di Piediluco e di Corbara. (ANSA).