Nuovo sito istituzionale per la Provincia di Terni

(ANSA) - TERNI, 20 GIU - E' on-line il nuovo sito della Provincia di Terni raggiungibile all'indirizzo www.provincia.terni.it ma temporaneamente su "sito2.provincia.terni.it". Il nuovo sito - spiega l'ente - risponde alle esigenze di informazione e aggiornamento da parte dei cittadini grazie ad una veste grafica attualizzata e alla possibilità di utilizzarlo per esigenze legate ai rapporti cittadini-pubblica amministrazione. "Abbiamo realizzato un sito che è soprattutto uno strumento utile perché internet deve essere un servizio per il cittadino", dice Lucia Dominici, consigliera provinciale delegata dalla presidente Laura Pernazza ai servizi di informatizzazione dell'ente.

Attraverso il sito si può accedere ad una serie di servizi facilmente gestibili da remoto senza necessità di recarsi fisicamente negli uffici dell'amministrazione provinciale.

Implementate anche le informazioni in aggiornamento continuo.

Sul sito infatti sono pubblicate in home page le news sull'attività amministrativa ed istituzionale sia della Provincia e del Consiglio provinciale sia dei Comuni del territorio, seguendo un concetto di sistema a rete che favorisce lo sviluppo anche per via telematica del ruolo della Provincia come ente di coordinamento di area vasta. Aggiornate in tempo reale tutte le sezioni, con particolare riferimento a quelle riguardanti settori di più stretta attinenza con il pubblico.

Fra queste, quelle contenenti le informazioni in tempo reale per chi viaggia sulla rete stradale provinciale e quelle per le attività didattiche, in particolare servizi e lavori nelle scuole superiori di competenze dell'ente. Pienamente fruibili e aggiornate tutte le sezioni riguardanti bandi, Cuc (Centrale unica di committenza), attività della presidenza della Provincia e del Consiglio provinciale. (ANSA).