Da Università Stranieri 140 borse di studio per profughi

(ANSA) - PERUGIA, 20 GIU - Nella giornata mondiale del rifugiato l'Università per Stranieri di Perugia ribadisce il suo impegno per l'accoglienza formativa gratuita a favore di rifugiati di guerra, profughi e vittime di crisi umanitarie.

Hanno infatti dato luogo allo stanziamento di oltre 140 borse trimestrali gratuite di accoglienza formativa, destinate a profughi afghani ed ucraini.

Di recente, inoltre, due studentesse afgane - ricorda Palazzo Gallenga - sono giunte presso l'Ateneo nell'ambito di un progetto in corso con "Emergenza sorrisi", che consentirà loro di studiare gratuitamente nell'ateneo per un anno.

L'ateneo è partner in numerosi network e programmi destinati all'inclusione linguistica e sociale, quali il sub-network sulle Migrazioni di Unimed (che riunisce le università del Mediterraneo ed è formato da 38 atenei di 16 differenti paesi) e i progetti sorti nell'ambito del Fondo asilo e immigrazione Fami, destinati alla formazione linguistica. (ANSA).