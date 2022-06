Più traghetti per Isola Maggione in occasione Moon in June

(ANSA) - PERUGIA, 16 GIU - Più traghetti per facilitare la mobilità tra Tuoro e l'isola Maggiore del lago Trasimeno che ospiterà il festival Moon in June 2022. Busitalia (Gruppo FS Italiane) - che in Umbria assicura anche i servizi di navigazione del bacino - garantirà infatti nove corse aggiuntive, per rispondere alle numerose esigenze di collegamento e accessibilità al luogo degli eventi e in un'ottica di sostenibilità ambientale e rispetto della zona lacustre.

Otto corse saranno operate il sabato - tra le 18 e le 23 - in occasione del concerto di Max Gazzè e una la domenica, giorno in cui il servizio normale è già potenziato, al termine del recital del cantautore e voce dei Baustelle Francesco Bianconi.

Gli orari del servizio completo offerto da Busitalia da/per l'Isola Maggiore e tutte le informazioni del caso sono disponibili su www.fsbusitalia.it. (ANSA).