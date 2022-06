In Umbria indice RDt Covid tornato sopra a uno

Mostrano una curva epidemica relativa al Covid, come pure la media mobile a 7 giorni, con un andamento in leggero aumento rispetto alle settimane precedenti ed una lieve diminuzione dei ricoveri ospedalieri i dati del report elaborato settimanalmente dal Nucleo epidemiologico regionale. Con l'RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 che si attesta a 1,26 contro lo 0,9 del resoconto diffuso il 9 giugno. Lo rende noto l'assessore alla Salute della Regione Umbria Luca Coletto. "La tendenza all'aumento dei casi, peraltro riscontrata anche a livello nazionale - spiega Coletto - è verosimilmente legata alle varianti Omicron BA.4 e BA.5 che sono salite rispettivamente al 10% e 25% del totale. Si raccomanda la massima attenzione soprattutto nei luoghi al chiuso, in quanto queste nuove varianti sono più contagiose della Omicron 2 e sono in grado di reinfettare, anche a breve termine, coloro che hanno già avuto il Covid". Dai dati emerge che l'incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 14 giugno è pari a 357 contro i 284 di una settimana fa. L'andamento regionale dell'incidenza settimanale mobile per classi di età mostra un leggero aumento in tutte. Tutti i Distretti sanitari hanno l'incidenza inferiore a 500 casi per 100.000 abitanti, eccetto l'Alto Chiascio con 549 casi per 100.000 abitanti. Nella settimana 6-12 giugno si sono registrati 20 decessi che però derivano da un riallineamento di dati dei mesi precedenti.