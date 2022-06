Prosegue aumento attualmente positivi Covid

Ancora un giorno con gli attualmente positivi al Covid in crescita in Umbria. Sono infatti 7.804 al 16 giugno in base ai dati della Regione, 240 in più rispetto a mercoledì. Sono legati a 574 nuovi casi, 330 guariti e quattro morti. In leggero calo invece i ricoverati negli ospedali, 92, tre in meno, mentre torna un paziente nelle rianimazioni (erano zero mercoledì). Continua a scendere il dato dei tamponi e dei test analizzati, 2.512, 224 in meno, con un tasso di positività del 22,8 per cento (22,2 il giorno precedente).