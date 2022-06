Gimbe, tornano a crescere nuovi casi settimanali

Dopo dopo che per diverso tempo sono stati in calo tornano ad aumentare i nuovi casi di Covid in Umbria, con un più 20,5 rispetto tra l'8 e il 14 giugno rispetto alla settimana precedente che aveva fatto segnare invece un meno 5 per cento. Emerge dal monitoraggio della fondazione Gimbe. Peggiorano anche i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 841, 56 in più. Secondo Gimbe la popolazione con più di cinque anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 6% (media Italia 7%) cui aggiungere la popolazione quella protetta, in quanto guarita dal Covid da meno di 180 giorni, pari al 5%. Il tasso di copertura vaccinale con la quarta dose (persone immunocompromesse) è del 45,5% (Italia 38,2%) mentre che per ultraottantenni, ospiti Rsa e fragili fascia 60-79 è del 7,4% (18,1%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 35,4% (media Italia 34,8%) a cui aggiungere un ulteriore 3,7% ( 3,4%) solo con prima dose.