Progetto "Perugia Airlink" per accessibilità aeroporto

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle infrastrutture e ai trasporti Enrico Melasecche ha approvato il progetto "Perugia Airlink" che ha come obiettivo la costituzione di una rete in grado di rendere accessibile l'aeroporto internazionale dell'Umbria San Francesco d'Assisi da e per tutti i bacini di traffico interni tra cui anche quelli ad oggi meno collegati come ad esempio Terni, Spoleto, Gubbio, Città di Castello, Orvieto e l'area del Trasimeno.

"Un potenziamento dei collegamenti - ha commentato Melasecche - che va di pari passo con lo sviluppo del nostro aeroporto. Il progetto, sviluppato dalle società Trenitalia e Busitalia, permette di collegare l'infrastruttura umbra con la rete dei servizi ferroviari di interesse, regionali e nazionali, tramite bus navetta appositamente dedicati che garantiranno la copertura con tutti i voli settimanalmente in partenza e in arrivo dalla regione, (circa 86 ad oggi)".

A tale scopo sono state individuati due poli di interscambio bus-treno, Perugia, per la zona ovest, e Assisi per quella est.

La Regione spiega in una nota che Perugia Airlink "porterà numerosi vantaggi come quello da un lato di collegare gli umbri con l'aeroporto e dall'altro di permettere ai turisti di raggiungere i vari territori regionali, ma anche di far conoscere lo stesso aeroporto attraverso il sito di Trenitalia su cui si potranno acquistare i biglietti, (cinque euro a corsa con agevolazione per i ragazzi e gratuità per i bambini sotto i quattro anni)". Nei canali di Trenitalia, infatti, sarà possibile rimanere aggiornati sugli orari e combinare le proprie prenotazioni con il servizio. "Che- ha aggiunto l'assessore - dovrebbe entrare nella sua fase sperimentale dal 25 giugno e al 31 ottobre, di pari passo con l'apice dell'offerta estiva dell'aeroporto dell'Umbria".

L'Airlink è considerata "una grande opportunità" per l'Umbria, e si configura all'interno degli obiettivi del piano industriale dell'aeroporto, ovvero il raggiungimento dei 500 mila passeggeri annui. (ANSA).