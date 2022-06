Da Meloni mozione per prevenzione cadute dall'alto

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - E' stata presentata dalla capogruppo regionale del Pd Simona Meloni la mozione, approvata all'unanimità dall'Assemblea legislativa, che chiede alla Giunta regionale di attivarsi per la predisposizione dei "Regolamenti sulla prevenzione delle cadute dall'alto in agricoltura ed industria".

Meloni ha spiegato che la legge regionale 16/2013 interviene in materia di prevenzione delle cadute dall'alto e di installazione di sistemi anticaduta e linee vita. "L'ambito di applicazione - ha detto - riguarda ogni attività che espone le persone al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile ed in particolare quelle attività che si svolgono nell'ambito dell'edilizia, dell'industria e dell'agricoltura. Il regolamento attuativo sul settore edile è stato approvato ma mancano quelli relativi ai settori agricolo e industriale, dove gli incidenti avvengono spesso in seguito all'elevato impiego di mezzi meccanici. Il 25 maggio 2021, è stato ricordato, l'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità la mozione dei consiglieri di minoranza che chiedeva l'adozione di iniziative e misure urgenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ma nel frattempo l'Umbria ha visto un aumento degli infortuni sul lavoro del 20%, le cui cause principali riguardano proprio la caduta dall'alto e l'utilizzo di mezzi meccanici".

Condivisione per gli obiettivi dell'atto di indirizzo è stata espressa anche dai gruppi di maggioranza e dai banchi della Giunta regionale. (ANSA).