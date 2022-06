Incendio di bosco nella zona di Narni,sul posto due Canadair

(ANSA) - PERUGIA, 03 GIU - Ha interessato oltre 20 ettari di bosco un incendio divampato oggi, 3 giugno, nella zona di Narni.

Sul posto sono intervenuti anche due Canadair, oltre ai vigili del fuoco di Terni con due squadre, 12 uomini e cinque mezzi. Le fiamme hanno interessato la zona ad Est di Taizzano, verso Stifone.

A metà pomeriggio - hanno riferito i vigili - l'incendio era ancora in atto ma in fase finale di spegnimento, con i due Canadair impegnati negli ultimi sganci per favorire la bonifica a terra. (ANSA).