Usl Umbria 1, passaggio di consegne in direzione generale

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAG - Passaggio di consegne alla direzione dell'Usl Umbria 1. La mattina del 30 maggio il direttore generale dimissionario, Gilberto Gentili, ha accolto in sede Massimo Braganti, attuale direttore regionale alla salute e welfare che, dal primo giugno, passerà alla guida dell'Azienda sanitaria nel ruolo di direttore generale. Una visita che è stata l'occasione per fare il punto sulle attività in itinere dell'Azienda sanitaria in questo momento.

Erano presenti all'incontro anche gli altri direttori dell'Usl Umbria 1, Alessandro Maccioni (amministrativo) e Massimo D'Angelo (sanitario). "Ringrazio tutto il personale dell'Azienda e la mia squadra composta da Alessandro Maccioni e da Massimo D'Angelo, con cui ho condiviso questi ultimi due difficili anni segnati dall'emergenza sanitaria, e naturalmente la Regione Umbria per la fiducia accordatami. Auguro buon lavoro al collega Braganti che dal primo giugno dirigerà questa Usl", afferma in una nota dell'Usl il direttore uscente Gilberto Gentili, che dal 31 maggio ha scelto di lasciare la guida dell'Usl Umbria 1 per motivi personali. (ANSA).