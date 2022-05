Olga Urbani nominata Cavaliere, dedicato a papà e azienda

(ANSA) - SCHEGGINO (PERUGIA), 30 MAG - "È un regalo che dedico a mio padre Paolo che era stato Cavaliere del lavoro prima di me ed è un riconoscimento alla nostra storia d'impresa, quest'anno festeggiamo i 170 anni di attività": così Olga Urbani, presidente della "Urbani tartufi, azienda umbra, di Scheggino, commenta con l'ANSA la sua nomina a Cavaliere del lavoro, decisa dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "L'onorificenza - aggiunge - è un premio anche per i nostri dipendenti e per tutta la gente che ci sta vicino e ci vuole bene".

La presidente nel suo ufficio ha una gigantografia di papà e lo sguardo le va sempre a quella foto. "Era molto fiero del titolo di Cavaliere - dice - e un giorno di tanti anni fa mi disse: 'chissà se anche un tu un domani…', la frase rimase spezzata nell'aria, ora è diventata realtà e sono la persona più felice del mondo".

La presidente non manca di ricordare gli altri della famiglia Urbani che guidano l'azienda. "A iniziare dagli amministratori Gianmarco e Carlo, oltre che i miei figli Luca e Francesco" sottolinea.

La neo Cavaliere, nel ricordare cosa rappresenti oggi là "Urbani tartufi" - 300 dipendenti, esportazione in 75 Paesi del mondo e sei filiali a New York - non manca di sottolineare le difficoltà che gli imprenditori sono chiamati a fronteggiare per via del Covid e della guerra in Ucraina. "È innegabile - spiega - che il momento sia complicato, ma i periodi di crisi devono essere anche di spinta a nuove opportunità. I problemi legati ai costi dell'energia, al rincaro delle materie prime sono notevoli e noi imprenditori siamo chiamati a combattere una nostra guerra, ma se questa la si combatte con la convinzione di non volerla perdere, penso che prima o poi dovremmo tornare a vedere il sole". (ANSA).