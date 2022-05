Incontro Camera di commercio-ambasciatore del Perù

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAG - "Importanti opportunità imprenditoriali" nel campi dell'energia (in particolare di quella rinnovabile), delle infrastrutture, dell'agroalimentare e del trasferimento tecnologico sono state al centro dell'incontro della Camera di commercio dell'Umbria e l'ambasciatore del Perù in Italia, Eduardo Martinetti Macedo. Per la Camera di Commercio dell'Umbria erano presenti il segretario generale Federico Sisti e il dirigente Mario Pera.

L'incontro, avvenuto a Perugia nella sede dell'ente camerale - che ne riferisce in una sua nota - è stato molto cordiale e ha consentito di tracciare un quadro di collaborazioni, gettando così le basi per successivi incontri. Soddisfazione è stata espressa dai partecipanti, sia per la sintonia registrata, sia per la volontà dimostrata da entrambe le parti di voler procedere ad aprire nuovi orizzonti di collaborazione.

La comunità peruviana in Umbria è molto numerosa e questo certamente rappresenta - sottolinea la nota - un'ulteriore opportunità allo sviluppo delle relazioni economiche e imprenditoriali. (ANSA).