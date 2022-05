Domenica la Festa dei Ceri a Gubbio, lunga diretta in Tv

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 13 MAG - Torna a Gubbio la Festa dei Ceri che il prossimo 15 maggio riparte nella sua completezza all'indomani della fase più cruenta del Covid.

Torna con la Festa anche la diretta di Trg (canale 11 del digitale terrestre) che insieme ad "Arancia Live", con il contributo del Comune di Gubbio e della Regione Umbria e il sostegno di numerosi sponsor dell'intero territorio regionale, proporrà una giornata no stop dalle 7.45 del 15 maggio fino alle ore 21.

Sarà possibile seguire l'intera giornata di festa su Trg canale 11 del digitale terrestre e in streaming su www.trgmedia.it e www.arancialive.com con le relative app.

Oltre 30 le postazioni di ripresa, con immagini "full hd", due le regie, una in corso Garibaldi, l'altra in via del Molino, nove i commentatori che si alterneranno nel corso della lunga giornata con tre collegamenti in esterna per raccogliere le voci dei ceraioli e delle istituzioni.

La prima lunga tranche in diretta inizierà la mattina del 15 maggio alle ore 7.45 con la messa dalla chiesa di San Francesco della Pace detta "dei Muratori" e la successiva estrazione dei nomi dei capitani per l'edizione della Festa dei Ceri 2024.

Quindi tutte le fasi che scandiscono l'arrivo in Piazza Grande dei ceraioli, con collegamenti dal Borgo di Santa Lucia e dalle vie del centro storico per raccogliere voci e sentimenti della giornata, per poi seguire l'Alzata e le prime fasi della "mostra".

Si tornerà in diretta nel pomeriggio dalle ore 17.15 con la processione, preludio della travolgente Corsa che verrà seguita fino all'arrivo dei Ceri in Basilica. Con la benedizione e la discesa dei Santi in processione si chiuderà la lunga giornata di Trg - "Arancia Live". (ANSA).