Un ricovero Covid e un altro morto in Umbria nelle ultime 24 ore

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAG - Nuovi contagi in lieve calo, un decesso in più e ricoveri praticamente stabili: è il quadro che emerge dai dati giornalieri della Regione, aggiornati a mercoledì 11, sull'andamento della pandemia in Umbria.

I ricoverati sono attualmente 213 (212 ieri), e restano fermi a quattro i posti occupati nelle terapie intensive.

I nuovi casi giornalieri sono 789, i guariti 767 e gli attualmente positivi salgono così a 10.208 (22 in più).

Il tasso di positività, calcolato sul totale del 4.319 tamponi analizzati, è 18,26 per cento (15,8 ieri). (ANSA).