Rettore Perugia candida la Valnerina per le Universiadi

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 05 MAG - "Candidiamo il territorio della Valnerina per ospitare le Universiadi": a dirlo è stato il rettore dell'Università degli studi di Perugia, Maurizio Oliviero, partecipando a Norcia, al convegno "Lo sport per la Valnerina". Candidatura avanzata davanti al presidente del Coni, Giovanni Malagò che ha accolto la proposta evidenziandone le potenzialità e le eventuali criticità. "Lo sport per questo territorio può essere un grande volano di sviluppo economico", ha detto Malagò che, parlando delle Universiadi, ha tenuto a sottolineare "la necessità di avere un'ampia capacità ricettiva, dato che questa manifestazione, in termini numerici, si avvicina molto alle olimpiadi".

Ad accogliere con entusiasmo la sfida lanciata dal rettore è stata invece la presidente della Regione, Donatella Tesei: "L'Umbria ha la legittima ambizione di guardare a questi grandi eventi". E la sfida si è detto pronto a coglierla anche il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno: "Lo sport fa sempre è stato un motore essenziale per la nostra città". (ANSA).