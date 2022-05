Appaltata esecuzione lavori per scuola Piemarini a Foligno

(ANSA) - PERUGIA, 03 MAG - L'Ufficio speciale ricostruzione - Umbria ha appaltato l'esecuzione dei lavori di riparazione danni con miglioramento sismico e funzionale, della 'Scuola d'infanzia e primaria in via Piermarini', nel centro storico di Foligno. Lo ha annunciato la Regione.

L'intervento riguarda un edificio storico che fu l'abitazione dell'architetto Giuseppe Piermarini (1734-1808) ed oggi di proprietà comunale. Oltre ai lavori di riparazione dei danni causati dal sisma del 2016 e di consolidamento strutturale compatibili con le esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale, sono necessari interventi per rendere più funzionale l'edificio e per adeguarlo alla normativa vigente (come eliminazione barriere architettoniche, prevenzione incendi, messa a norma degli impianti).

Il valore stimato per l'appalto è pari a due milioni 59.904,87 euro al netto d'IVA, di cui 1.992.908,72 euro per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e 66.996,15 euro per l'attuazione dei piani di sicurezza. (ANSA).