Meloni(Pd), pace,solidarietà,resistenza le parole del 25 aprile

(ANSA) - PERUGIA, 25 APR - "Il rifiuto di ogni forma di sopraffazione totalitaria, la consapevolezza dell'importanza della democrazia, il rispetto della dignità umana, il rifiuto di ogni razzismo e la fedeltà ai propri ideali di libertà, sono i valori ricevuti in dote dalla Liberazione. Per questo è importante celebrare questo 25 Aprile nel nome della pace, della solidarietà e della resistenza, perché sono l'antidoto all'atrocità di ogni guerra". Lo afferma la capogruppo Pd nell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Simona Meloni.

"La senatrice Liliana Segre - prosegue - ci ha ricordato che oggi sarà impossibile intonare 'Bella Ciao' senza rivolgere un pensiero al popolo ucraino che, due mesi fa, si è svegliato e ha 'trovato l'invasor'. Stiamo assistendo, con profonda angoscia, al dramma di un conflitto che si sta consumando alle porte dell'Europa e che dimostra come la pace non sia un fatto scontato, ma una conquista quotidiana che non si ottiene restando indifferenti o cedendo agli aggressori, ma garantendo una convivenza tra i popoli basata sul diritto e sul rispetto reciproco. Per questo motivo, oggi più che mai, c'è bisogno di onorare i valori della resistenza e dell'antifascismo, in ricordo di quanti, anche nel nostro Paese, hanno sacrificato la propria vita in nome della libertà e della democrazia". (ANSA).