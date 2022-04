Lega, "atto dovuto" legge su associazioni combattentistiche

(ANSA) - PERUGIA, 21 APR - "Come Lega abbiamo presentato una proposta di legge a sostegno delle associazioni combattentistiche che ha ricevuto l'approvazione della Giunta regionale con finanziamenti pari a 20 mila euro all'anno": lo sottolineano il consigliere regionale Valerio Mancini (Lega), primo firmatario, e il capogruppo della Lega, Stefano Pastorelli.

"Con questa iniziativa - spiegano, in una nota - intendiamo riconoscere la funzione sociale, culturale ed educativa di chi ha sempre difeso il nostro Paese, e promuovere al contempo la cultura della sicurezza. I sussidi, in seguito all'approvazione di un apposito regolamento regionale, saranno impiegati in diversi ambiti, dall'organizzazione di manifestazioni pubbliche, cerimonie, convegni e promozione della cultura della legalità nelle scuole. Questa proposta di legge, che a breve approderà nell'Aula del consiglio regionale per il voto definitivo - concludono Mancini e Pastorelli - è un atto dovuto a tutte le associazioni combattentistiche e alle forze dell'ordine, promotrici di valori fondamentali verso i quali è doveroso sensibilizzare costantemente la cittadinanza, partendo dai più giovani". (ANSA).