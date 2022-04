Battiston, Rt impiantato intorno a uno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 21 APR - "L'Rt di questa settimana è impiantato attorno a uno, vuol dire che non sta decrescendo ma nemmeno crescendo e quindi è una notizia così così": a dirlo è Roberto Battiston, professore di Fisica sperimentale all'Università di Trento, da due anni coordinatore dell'Osservatorio dei dati epidemiologici, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il quale ha risposto all'ANSA a margine dell'inaugurazione dell'11/a "Festa di scienza e filosofia" a Foligno.

"La situazione complessiva è stazionaria - ha spiegato Battiston -, ma vorremmo vedere l'Rt sotto uno, invece al momento abbiamo ancora un milione e 200 mila infetti attivi e questo vuol dire che non siamo ancora fuori dalla pandemia. I 120-130 morti al giorno sono ancora un numero molto significativo".

Per Battiston "a farci respirare è il vaccino con le seconde e terze dosi e soprattutto le persone fragili devono fare il richiamo booster". "Omicron - aggiunge - nonostante sia più lieve delle precedenti versioni, sui grandi numeri è ancora in grado di fare danni molto seri. Chi non è vaccinato deve stare molto attento, perché siamo ancora nel pieno della pandemia".

"Nei prossimi mesi, con l'arrivo dell'estate il clima ci aiuterà come è stato negli anni scorsi, ma non dimentichiamoci che Omicron è più contagioso del morbillo e quindi, stando ai numeri, ce lo porteremo dietro ancora per un po''' conclude Battiston. (ANSA).