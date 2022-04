Presidente Draghi prosegue quarantena in casa campagna umbra

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 19 APR - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, continua il suo periodo di quarantena nella sua casa di Città della Pieve, in Umbria, dopo essere risultato positivo, asintomatico, al Covid-19, come riferito ieri da Palazzo Chigi.

In Umbria il premier ha un casolare di campagna alle porte del borgo, circondato da un ampio giardino e lontano da altre abitazioni. Insieme a Draghi nell'abitazione la moglie Serenella.

Il presidente era giunto a Città della Pieve nella giornata di venerdì per trascorrere le festività di Pasqua in Umbria come è solito fare quando libero da impegni. (ANSA).