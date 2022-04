Tavolo Mise su Ast convocato dopo Pasqua

(ANSA) - TERNI, 08 APR - Sarà convocato dopo Pasqua il tavolo al ministero dello Sviluppo economico sull'Ast di Terni, necessario per predisporre un accordo di programma a sostegno degli investimenti da un miliardo di euro annunciati dal gruppo Arvedi, nuovo proprietario del sito. E' quanto si è appreso a margine della celebrazione pasquale organizzata in duomo per i lavoratori dell'acciaieria, dal responsabile delle relazioni industriali del gruppo Arvedi, Giampietro Castano, in contatto con lo stesso ministero.

Giovedì erano state le segreterie territoriali di Fim, Fiom e Uilm a sollecitare la convocazione dell'incontro, per definire gli impegni da parte del Governo e delle istituzioni locali su temi come energia, sostenibilità ambientale e infrastrutture.

L'azienda sta intanto continuando l'attività di rinnovamento dirigenziale dello stabilimento, nel segno della discontinuità con la precedente gestione ThyssenKrupp, ma anche della valorizzazione di risorse interne o che già in passato hanno lavorato in Ast. In base a quanto si è appreso due nuove nomine in questo senso, entrambe al femminile, sono attese a breve, una delle quali a capo dei centri di lavorazione. (ANSA).