Celebrata la messa pasquale per i lavoratori Ast di Terni

(ANSA) - TERNI, 08 APR - Tradizionale celebrazione pasquale per i lavoratori dell'acciaieria e i loro familiari, nel duomo di Terni, la prima dopo il passaggio di proprietà del sito.

Hanno partecipato alla funzione anche il presidente del gruppo Finarvedi, Giovanni Arvedi, insieme alla moglie Luciana Buschini, l'amministratore delegato, Mario Caldonazzo, e i massimi dirigenti dello stabilimento.

A presiedere la cerimonia - alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine - il vescovo Francesco Antonio Soddu, che prima della messa ha avuto un lungo colloquio con il cavalier Arvedi.

"Abbiamo condiviso le linee, ma le linee del cavalier Arvedi sono quelle che papa Francesco pone nell'enciclica Laudato si', nella Evangelii gaudium e in ogni suo intervento, cioè l'uomo al centro" ha spiegato monsignor Soddu a margine dell'incontro. "E intorno all'uomo - ha continuato - non può che costruirsi tutto quanto appartiene all'uomo, compreso il lavoro, che caratterizza appunto l'aspetto umano. Con il lavoro, così ci ricorda la dottrina sociale della Chiesa, l'uomo realizza sé stesso e contribuisce al miglioramento del mondo". A detta di monsignor Soddu "non si può non tenere conto anche degli aspetti dell'ecologia". "Deve essere integrale - ha concluso -, laddove tutto concorre allo sviluppo dell'uomo e dell'uomo all'interno del mondo".

Al termine della celebrazione due operai dell'Ast hanno donato al vescovo un crocifisso realizzato dall'acciaieria Arvedi di Cremona. (ANSA).