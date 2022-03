A Narni sportello di ascolto per giovani vittime di bullismo

(ANSA) - NARNI (TERNI), 25 MAR - E' nato con l'obiettivo di fornire uno spazio protetto alle giovani vittime di bullismo, lo sportello di ascolto attivato dal Comune di Narni nell'ambito del progetto Moige (Movimento italiano genitori) per le comunità in rete contro i cyber risk.

"La comunità in rete contro i cyber risk - spiega il Comune - è finanziata del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed ha come obiettivo quello di prevenire e contrastare forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento al fenomeno dei cyber risk e della cyber security".

Sempre a detta del Comune "l'esperienza Moige a Narni è il primo passo verso l'avvio di un percorso di benessere psico-sociale, in cui la creazione di una rete istituzionale possa garantire sensibilizzazione, informazione ed intercettazione di casi a rischio". (ANSA).