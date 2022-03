Tornano le "Uova della speranza" del comitato Chianelli

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAR - Al via la nuova campagna di solidarietà del comitato per la vita "Daniele Chianelli". Dal 26 marzo al 15 aprile saranno nelle piazze umbre e online le tradizionali "Uova della Speranza". Una confezione interamente in carta con colori naturali per un uovo, 300 grammi di finissima cioccolata, fondente e al latte, ecologico e solidale con certificazione Rainforest Alliance che garantisce agricoltura sostenibile e migliori opportunità per gli agricoltori, le loro famiglie. Ad abbracciarlo poi, come ogni anno un bellissimo e nuovo peluche.

"Abbiamo cercato di fare uno sforzo in più, - ha spiegato Franco Chianelli, presidente dell'associazione - e l'uovo sarà completamente ecologico: il nostro piccolo contributo in favore della natura. Un ambiente più sano, infatti, può essere un grande alleato contro le malattie oncologiche".

Come ogni anno i volontari del Comitato saranno nelle piazze umbre, di fronte alle chiese e all'ospedale di Perugia e di fronte ad alcuni supermercati. "È un momento molto difficile - ha rilevato ancora Chianelli - per noi come per tante associazioni solidali. Ma non possiamo fermarci, lo dobbiamo alla ricerca che va sostenuta perché solo grazie alla scienza, e a tanti medici e ricercatori che si impegnano giorno e notte, riusciremo a sconfiggere leucemie, linfomi, mielomi e tumori infantili. E lo dobbiamo alle tantissime persone che lasciano la loro abitazione per venire a Perugia, dove c'è un Centro di eccellenza mondiale, per guarire e tornare a vivere". "Voglio ringraziare - ha concluso Chianelli - i nostri volontari che con spirito di solidarietà e generosità ogni giorno ci sostengono e aiutano in tutte le nostre attività, senza di loro non avremmo raggiunto tutti questi traguardi". (ANSA).