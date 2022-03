RDt Umbria scende e torna sotto a uno

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAR - E' in calo in Umbria l'RDt sulle diagnosi Covid che si attesta a 0,98 contro l'1,67 della scorsa settimana. Emerge dal report settimanale elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale.

In base ai nuovi dati dati la curva epidemica, come pure la media mobile a sette giorni, mostrano una tendenza alla stabilizzazione rispetto alle settimane precedenti.

L'incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 23 marzo è pari a 1.549 (1.502 alla precedente rilevazione).

L'andamento regionale dell'incidenza settimanale mobile per classi di età conferma - secondo il report - tassi superiori alla media regionale per la popolazione tra tre e 44 anni: in particolare tra 6 e 13 anni raggiunge incidenze superiori ai 2.500 casi per 100.000 abitanti.

Tutte le classi di età mostrano una tendenza alla stabilizzazione dei valori e tutti i Distretti sanitari hanno l'incidenza superiore a 1.000 casi per 100.000 abitanti.

Rispetto alla settimana precedente dal report emerge un "leggero aumento" nell'impegno ospedaliero regionale soprattutto a carico dell'area medica.

Nella settimana tra il 14 e 20 marzo si registrano 15 decessi.

