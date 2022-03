In Umbria netto calo tasso positività test Covid

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAR - Scende al 16,2 per cento il tasso di positività dei test Covid in Umbria mentre era 18,58 mercoledì e 21 per cento giovedì della scorsa settimana.

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 2.530 tamponi e 8.568 test antigenici dai quali sono emersi 1.807 nuovi casi e 1.704 guariti, con gli attualmente positivi saliti a 21.556, 101 in più mentre lo stesso giorno della scorsa settimana l'aumento era stato di 1.312. Lo riporta il sito della Regione.

Segnalati altri due morti, 1.782 dall'inizio della pandemia.

Segnalati altri due morti, 1.782 dall'inizio della pandemia.

In leggero aumento i ricoverati nei reparti ordinari, ora 203, otto in più, mentre restano quattro i posti occupati nelle terapie intensive.