Gimbe, rallenta aumento nuovi casi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAR - Rallenta in Umbria l'aumento dei nuovi casi Covid secondo il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe. Nella nella settimana 16-22 marzo si registra infatti un incremento del 17,1 per cento mentre questo dato era più 70 per cento a giovedì scorso.

Gimbe rileva inoltre una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 2.421 (erano stati 1.933).

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 84,8% (media Italia 83,9%) a cui aggiungere un ulteriore 1,4% (1,7%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 85,7% (84,0%) e con la quarta del 10,8% (6%).

