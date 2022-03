(ANSA) - PERUGIA, 22 MAR - Tornano a scendere i ricoverati Covid in Umbria, 196, sei in meno di lunedì, quattro dei quali, erano sei, nelle terapie intensive. Si registra un altro morto.

In base ai dati sul sito della Regione e aggiornati al 22 marzo sembra essere rallentato l'aumento degli attualmente positivi, ora 21.066, 84 in più mentre erano stati 1.385 lo stesso giorno della scorsa settimana. Sono legati a 2.474 nuovi casi e 2.389 guariti.

I tamponi analizzati sono stati 2.621 e i test antigenici 12.662, per un tasso di positività del 16,1 per cento (era 19,3 lunedì e 18,95 lo stesso giorno della settimana passata).

(ANSA).