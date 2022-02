Prosciutto Norcia Igp protagonista mostra-mercato tartufo

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 24 FEB - Il consorzio di Tutela prosciutto di Norcia Igp sarà tra i protagonisti della cinquantottesima edizione di Nero Norcia, la mostra mercato del tartufo e dei prodotti tipici in programma il 25, 26 e 27 febbraio. Lo farà con uno stand in piazza San Benedetto.

"Una centralità, quella della tradizione norcina per il territorio, che viene rimarcata anche dal fatto che in piazza San Benedetto lo stand del Consorzio - si legge in un suo comunicato - sarà l'unico presente".

L'edizione numero 58 di Nero Norcia sarà ridotta rispetto ai tradizionali tre weekend ma non per questo meno intensa. Intatto - prosegue la nota - resta infatti lo spirito dell'evento, per celebrare il tartufo accanto a prosciutto Igp e norcinerie, prodotti caseari, lenticchie di Castelluccio e prodotti di apicoltura e soprattutto per promuovere il territorio attraverso i vari prodotti.

"È grande la soddisfazione - sottolinea il presidente del Consorzio, Pietro Bellini - per la partecipazione a Nero Norcia, che oltre ad essere un evento simbolo della nostra terra, rappresenta un segnale importante per la ripresa e la promozione del territorio. La nostra presenza vuole inoltre sottolineare come, durante questo faticoso periodo segnato dall'emergenza Covid, i produttori abbiano continuato a lavorare incessantemente: un impegno grazie al quale la produzione ha subito addirittura un incremento, nel rispetto degli standard di qualità e di sicurezza". (ANSA).