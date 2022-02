Pernazza eletta nuovo presidente Upi Umbria

(ANSA) - TERNI, 17 FEB - La presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, è la nuova presidente dell'Upi Umbria. Ad eleggerla all'unanimità è stata l'Assemblea regionale composta dai consiglieri provinciali di Perugia e Terni. Vice presidente vicario è Moreno Landrini, vice presidente Filippo Schiattelli.

Eletto anche il Comitato direttivo composto, oltre che dalle due presidenti provinciali, anche dai consiglieri di Terni Daniele Longaroni, Monia Santini e Annalisa Spezzi. Consiglieri nazionali sono stati invece eletti Roberta Ricci, Jacopo Barbarito e Erika Borghesi.

"Lavorerò per rilanciare il ruolo delle Province e dell'Umbria sui tavoli nazionali" ha detto la presidente, secondo quanto riporta una nota dell'Ente. "Dovranno essere - ha aggiunto - le protagoniste di una riforma che restituisca loro ruolo e funzioni, a partire dai fondi del Pnrr. In tale contesto il mio impegno, che svolgerò con grande senso di responsabilità, sarà volto al rilancio dell'attività dell'Upi regionale dandole nuovo slancio e un nuovo ruolo attraverso una sua riorganizzazione e una revisione dello Statuto".

La presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, ha sottolineato l'importanza dell'intesa con quella di Terni per convergere sul nome del presidente Upi ed ha ricordato l'importanza del ruolo dell'associazione delle Province sia come interlocutore del Governo e della Regione che come supporto ai Comuni. "La nuova presidente Upi - ha detto Proietti - sarà la sindacalista delle Province anche come interlocutrice della Regione sulle varie questioni da affrontare e come punto di riferimento per fare delle Province umbre una vera casa dei Comuni". (ANSA).