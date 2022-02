Chiusa carreggiata E45 a Perugia in direzione Cesena

(ANSA) - PERUGIA, 14 FEB - Provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Cesena della E45 in prossimità dello svincolo di Ponte San Giovanni, a Perugia, dopo che un autocarro, per cause in corso di accertamento, ha sbandato urtando sia le barriere laterali sia lo spartitraffico centrale, finendo di traverso sulla strada. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

A causa di uno sversamento di gasolio è temporaneamente chiusa anche la corsia di sorpasso della carreggiata opposta (direzione Roma) dove si registrano rallentamenti tra Collestrada e Ponte San Giovanni.

L'Anas ha annunciato che il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Balanzano.

Per i veicoli provenienti dal raccordo autostradale Perugia-Bettolle e diretti sulla E45 è chiuso l'innesto in direzione Cesena (uscita obbligatoria in direzione Roma).

Al momento si registrano rallentamenti da Prepo all'innesto E45.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la viabilità. L'autoarticolato viaggiava con il vano di carico vuoto. Il conducente ha perso il controllo del mezzo e in seguito all'incidente c'è stata - riferisce la polizia stradale - una notevole perdita di gasolio. Con cabina e rimorchio che occupano ora l’intera carreggiata. La polizia stradale di Perugia è ora sono impegnata per ripristinare la viabilità ed evitare pericoli per gli automobilisti.