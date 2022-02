Tappa a Perugia della campagna "Questo non è amore"

(ANSA) - PERUGIA, 13 FEB - Ha fatto tappa domenica mattina, in piazza IV Novembre a Perugia, la campagna nazionale della polizia di sensibilizzazione nei confronti della violenza di genere, denominata "Questo non è amore".

I cittadini hanno potuto visitare il camper rosa della polizia di Stato, allestito come aula didattica multimediale, e si sono confrontati sul tema del contrasto alla violenza di genere con la squadra multidisciplinare che è intervenuta per descrivere l'iniziativa, informare e aiutare a far emergere il sommerso, casi di violenza taciuta e nascosta.

L'iniziativa - riferisce la questura - è stata accolta con notevole entusiasmo, ricevendo apprezzamenti e consensi da parte di molti cittadini, i quali si sono avvicinati al personale del settore anticrimine per avere maggiori informazioni sulla tematica.

La campagna "Questo non è amore" proseguirà anche nella giornata di domani, 14 febbraio, a Spoleto in piazza Garibaldi. (ANSA).