Per i 100 anni dei Baci, Museo storico gratis per gli umbri

Per prenotare la visita gratuita al Museo storico basterà iscriversi chiamando il numero verde 800 800 907 e specificando il nome dell'iniziativa "Museo #Baci100 per l'Umbria".

La fascia riservata alla visita gratuita è la pomeridiana, a partire dalle ore 14.30 nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Quella dei Baci, nati nel 1922 dall'estro creativo di Luisa Spagnoli, donna rivoluzionaria e imprenditrice di successo, è una storia imprenditoriale tipica italiana, fatta di amore, passione, impegno, creatività, cultura. Una storia intimamente collegata alla città della sua origine: Perugia. Ecco perchè le celebrazioni del Centenario omaggiano non solo l'Italia ma anche il territorio umbro. Il Museo storico, inaugurato nel 1997 è stato rinnovato ad hoc per quest'occasione con un'area interamente dedicata alla storia dei Baci, che ripercorre tutte le tappe lungo un intero secolo.

Il Museo è situato all'interno della Casa del Cioccolato, al cui interno vi sono anche la Fabbrica, La Scuola del Cioccolato, l'Area Degustazione e il Gift Shop. Durante il percorso museale i visitatori avranno l'opportunità di vedere inoltre, gli operai a lavoro sulla linea di produzione dei Baci, attraverso la passerella vetrata che dà proprio sulla fabbrica.

Protagonisti del luogo dove la passione per il cioccolato diventa realtà sono i documenti, le foto, i video, le confezioni e gli incarti che sono stati conservati nel corso dei decenni all'interno dell'ampio Archivio Storico Buitoni-Perugina.

