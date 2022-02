Somministrate 2.142 dosi in vaccine day Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 07 FEB - Sono stati poco più di 2 mila, 2.142 per per la precisione, i vaccini anti Covid inoculati in Umbria domenica in occasione di una giornata con accesso libero ai punti di somministrazione organizzata dalla Regione per sensibilizzare i cittadini. Lo si ricava dal sito della Regione.

In particolare sono state fatte 389 prime dosi, 374 seconde e 1.309 terze, che ora coprono il 60,36 per cento della popolazione vaccinabile. (ANSA).