Presidente Provincia Terni, ente sarà più vicino a cittadini

(ANSA) - TERNI, 07 FEB - "La Provincia di Terni sarà un ente sempre più vicino ai cittadini e anche una casa dei Comuni, diventando centrale per l'erogazione di servizi sia a favore delle persone che dei Comuni stessi, medi e piccoli, spesso in difficoltà per carenza di personale e di figure specialistiche": a dirlo è stata la presidente della Provincia, Laura Pernazza, presentando le linee programmatiche in apertura del Consiglio provinciale, svolto in presenza.

La presidente - spiega l'amministrazione in una nota - ha prospettato la possibilità di svolgere Consigli provinciali itineranti e assemblee dei sindaci sul territorio con incontri e sopralluoghi per un confronto diretto con cittadini, imprese, associazioni e tutti gli altri attori del territorio. "Abbiamo già iniziato un programma di visite istituzionali nei Comuni - ha sottolineato Pernazza - per parlare con i sindaci e capire da vicino quali sono le esigenze e le richieste delle nostre comunità. E' urgente intervenire sul piano istituzionale, organizzativo ed economico per tornare a garantire la piena funzionalità e la dignità delle Province dopo gli evidenti effetti della legge Delrio e l'interruzione del percorso di riorganizzazione costituzionale".

Fra le priorità la presidente ha posto la valorizzazione del personale. "Prevedendo - ha spiegato - non solo una formazione costante ma anche attuando, dove necessario, una riorganizzazione, tenendo conto anche della preparazione specialistica di ognuno". Secondo la Pernazza "è necessario tornare a promuovere e valorizzare ambiente e territorio e a sviluppare un'educazione ambientale con iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini".

Attenzione è stata posta anche al patrimonio, per il quale la presidente ha ricordato Villalago di Piediluco, dove ha già svolto un sopralluogo, Villa Paolina di Porano e gli altri beni di proprietà dell'ente. "Sono gioielli di famiglia - ha detto Pernazza - che rappresentano un'eccellenza per tutto il territorio provinciale". (ANSA).