Nuove assunzioni all'Azienda ospedaliera di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 07 FEB - Nuove assunzioni a tempo indeterminato all'Azienda ospedaliera di Perugia. Riguardano - rende noto la Direzione strategica - otto medici, due autisti di ambulanza, un collaboratore professionale sanitario-tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare e, a tempo determinato, di tre fisioterapisti, "nell'ottica di implementare il personale per rispondere ad una qualità dei servizi assistenziali sempre maggiore".

Nel dettaglio, è stato autorizzato l'avvio della procedura di assunzione di sette giovani dirigenti medici di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza mediante l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico approvata con delibera del Commissario straordinario dell'11 dicembre 2020. Dei sette dirigenti medici, tre entreranno nell'organico della struttura di Medicina vascolare e d'urgenza, altri due in quello di Geriatria e due in Pronto soccorso.

Assunto, mediante utilizzo di graduatoria di pubblico concorso, anche un dirigente medico di Medicina del lavoro che - spiega il Santa Maria della Misericordia - andrà a potenziare, in particolare, l'attività delle vaccinazioni, mentre il tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, assunto attraverso la graduatoria di concorso pubblico dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, sarà assegnato alla sala operatoria di Cardiochirurgia.

"La Direzione dell'Azienda ospedaliera di Perugia - sottolinea il Direttore amministrativo, dottoressa Cristina Clementi - sta lavorando con sollecitudine per rafforzare l'organico e implementare il personale grazie alla collaborazione di altre pubbliche amministrazioni che, mettendo a disposizione le proprie graduatorie, consentono all'Azienda di assumere a tempo indeterminato, limitando così il ricorso a contratti temporanei". (ANSA).