Intesa Sanpaolo acquisisce 58 mln crediti bonus edilizi

(ANSA) - PERUGIA, 07 FEB - In Umbria si attestano a 58 milioni di euro i crediti relativi ai bonus edilizi acquisiti da Intesa Sanpaolo, 41 dei quali per le aziende del territorio regionale. Lo ha reso noto la banca in vista della seconda tappa del programma Eco-sisma bonus tour in collaborazione con Deloitte e dedicata alle pmi per approfondire le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

Il webinar vede la partecipazione per Intesa Sanpaolo di Andrea Bartolini, direttore commerciale imprese Toscana e Umbria e un intervento di Antonio Piciocchi, senior partner di Deloitte tax.

L'istituto di credito sottolinea che il settore delle costruzioni riveste un ruolo centrale nell'economia umbra con oltre 25 mila occupati nel 2020 e uno sviluppo del valore aggiunto di circa un miliardo. Significativa è definita la spinta che questo settore può offrire al resto dell'economia, attivando una filiera che interessa diversi comparti, tra cui estrazione, prodotti e materiali da costruzione, elettrotecnica, elettrodomestici, chimica e molti comparti specializzati in beni intermedi.

Con riferimento agli interventi asseverati per il superbonus al 110%, a ottobre 2021 l'Umbria ha registrato lavori per 170 milioni di euro pari a circa il 2% del totale italiano.

"Le piccole e medie imprese umbre stanno affrontando con grande attenzione i temi della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente e della lotta al cambiamento climatico. Fattori che si riflettono in maniera significativa sul settore del Sistema casa in coerenza con gli interventi previsti dal Pnrr", sottolinea Luca Severini. "La piattaforma realizzata da Intesa Sanpaolo e Deloitte - aggiunge - è in grado di supportare i nostri clienti per tutto l'iter della pratica per il riconoscimento dei crediti fiscali, attivando meccanismi di verifica che consentono di garantire la completa aderenza alle normative in vigore e il corretto utilizzo degli incentivi pubblici per la transizione green". (ANSA).