Presidente Provincia Terni, pesa aumento prezzi materie

(ANSA) - TERNI, 04 FEB - L'aumento dei prezzi dei materiali nel settore della viabilità, in media del 20%, "è un problema che va ad incidere su uno dei nostri settori strategici proprio nel momento in cui registriamo, da parte dei sindaci, le giuste richieste di miglioramento delle strade": a dirlo è stata la presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, in occasione della visita istituzionale ai sindaci di Lugnano in Teverina, Attigliano, Giove e Penna in Teverina. "E' una tematica - ha sottolineato - che non riguarda solo la Provincia di Terni e di cui ne parlerò a breve anche con la Regione".

A Lugnano in Teverina - spiega l'Amministrazione provinciale - la presidente ha preso atto delle richieste del sindaco, Gianluca Filiberti, proprio sulla viabilità ed ha assicurato interventi, tenendo conto delle priorità generali e delle risorse disponibili. Sempre la presidente ha anche illustrato all'amministrazione, cosi come fatto con gli altri sindaci, l'opportunità di creare sedi, anche distaccate, per gli Istituti tecnici superiori post diploma per permettere ai giovani di formarsi ed essere pronti ad affrontare al meglio il mondo del lavoro.

Anche con il sindaco di Attigliano, Leonardo Fazio, si è affrontato soprattutto il tema della manutenzione delle strade, in particolare alcuni tratti importanti per il comune. A Giove, oltre ai temi della viabilità, si è discusso con il sindaco Marco Morresi anche di sviluppo ed in particolare del nuovo campus di ricerca su botanica e natura che verrà realizzato con il coinvolgimento di finanziatori privati. Altro tema è stato quello del turismo e dello sport. A Penna in Teverina infine il sindaco, Stefano Paoluzzi, ha sottolineato, oltre alla necessità di migliorare alcuni tratti stradali e la segnaletica orizzontale, anche quella di rimuovere i rifiuti lungo le carreggiate.

La presidente ha colto l'occasione anche per proporre, come già fatto in altre circostanze, l'idea di riscoprire personaggi locali che rappresentano la storia dei luoghi. (ANSA).