Presidente Aucc, fondamentale l'agire individuale

(ANSA) - PERUGIA, 04 FEB - "E' fondamentale l'agire individuale e l'impegno personale nella prevenzione dei tumori e nel miglioramento dell'accesso agli screening oncologici": ad affermarlo è Giuseppe Caforio, presidente dell'Associazione umbra per la lotta contro il cancro in occasione della Giornata mondiale contro i tumori. "Occorre alzare il livello di consapevolezza sulla malattia in modo che le persone riconoscano meglio i sintomi, facciano prevenzione, evitino i comportamenti a rischio. L'obiettivo è salvare vite" aggiunge.

Caforio ricorda che l'Aucc "è in campo ogni giorno non solo per sensibilizzare le persone sul fronte prevenzione, ma anche per sostenerle durante tutto il difficile percorso della malattia, con una serie di servizi che vanno dalla psiconcologia all'interno delle Aziende ospedaliere del territorio, all'assistenza domiciliare, alla presenza di personale nei day hospital, nel reparto degenza, in oncologia medica, in radioterapia oncologica". Il presidente dell'associazione, riferendosi ai due anni di pandemia, parla di "un periodo molto difficile". "Anche se ora - prosegue - la situazione si sta assestando. Nella fase centrale della pandemia, abbiamo mantenuto l'assistenza domiciliare, perché con i reparti sostanzialmente chiusi o con attività ridotta, l'intervento presso il domicilio dei malati è aumentato a dismisura. I medici, gli infermieri volontari e il resto del personale volontario hanno fatto uno sforzo sovraumano".

Nel 2021, l'Aucc - si legge in un suo comunicato - ha assistito, per la parte della psiconcologia, nella sola Azienda ospedaliera di Perugia, 630 pazienti ed eseguito 2.919 visite sempre psiconcologiche. Un'assistenza fatta da volontari formati e professionisti, gratuita per chi la riceve, ma che ha un costo per l'associazione. "Per questo, per noi, sono fondamentali - conclude Caforio - le donazioni e il 5x1000". Il presidente Caforio ringrazia quindi i "tanti volontari che con la loro preziosa professionalità ogni giorno si mettono a disposizione di pazienti e familiari" e invita "le persone a entrare a far parte della squadra Aucc". (ANSA).