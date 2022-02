A Magione anteprima di "Avrai vent'anni tutta la vita"

(ANSA) - PERUGIA, 03 FEB - Sarà il teatro Mengoni di Magione ad ospitare, il 4 febbraio, l'anteprima dello spettacolo tratto dal romanzo di Nicola Mariuccini "Avrai vent'anni tutta la vita". La rappresentazione sarà quindi in prima nazionale il giorno successivo allo Spazio Oberdan LaMama a Spoleto.

Il cast è composto dagli attori Daphne Morelli, Thomas Trabacchi e Francesco Bolo Rossini che è anche regista dello spettacolo che si avvale inoltre della voce narrante di Fabrizio Gifuni. Samuele Chiovoloni ha collaborato alla drammaturgia e regia.

Mediante il racconto della storia di Luigino Reattino (personaggio di fantasia su fatti realmente accaduti), lo scrittore perugino nel suo libro fa riemergere i tratti della nebulosa vicenda della fine delle Brigate rosse a seguito del rapimento e della liberazione del generale Dozier.

La rappresentazione teatrale è prodotta dalla testata online Vivoumbria.it. Dopo Magione e Spoleto lo spettacolo sarà in tournée in molti teatri dell'Umbria fino al 25 febbraio. (ANSA).