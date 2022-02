Sospesi medici famiglia senza vaccino, caos nel Ternano

(ANSA) - TERNI, 02 FEB - Sono circa 2.000 i pazienti residenti nei territori di Terni, Amelia, Narni, San Gemini, Calvi dell'Umbria e Otricoli al momento privi di medico di medicina generale dopo la sospensione di due professionisti da parte dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Terni. Provvedimento, questo, assunto dall'organismo di categoria nell'ambito delle verifiche sul rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dei propri iscritti. L'azienda Usl Umbria 2 riferisce che sta garantendo nell'immediato le prestazioni assistenziali ai pazienti tramite "l'impiego dei medici del servizio di continuità assistenziale e di tre-quattro medici di famiglia non massimalisti che si sono resi disponibili ad effettuare la sostituzione temporanea".

La direzione aziendale - ravvisata "l'estrema urgenza" - ha inoltre pubblicato, nella serata di ieri, un avviso per il conferimento di incarichi di sostituzione di medicina generale-assistenza primaria per i distretti di Terni e Narni-Amelia, con scadenza domenica 6 febbraio alle 16. "Le domande che perverranno agli uffici Asl - viene spiegato ancora dall'azienda sanitaria - verranno messe subito in lavorazione al fine di dare stabilità, da lunedì prossimo, al servizio di assistenza primaria". (ANSA).