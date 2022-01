Sindaco Assisi, gioia per elezione Mattarella

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 30 GEN - "Accogliamo la rielezione del presidente della Repubblica con grande gioia e soddisfazione, la sua presenza al Quirinale è un bene per noi amministratori e per tutti i cittadini e le cittadine italiani, per il Paese intero": a sottolinearlo è Stefania Proietti, sindaco di Assisi e presidente della Provincia di Perugia. La quale esprime le più vive e sentite felicitazioni per la conferma di Sergio Mattarella come capo dello Stato.

"Il suo incessante impegno in questi momenti particolari, il suo mettersi umilmente a disposizione dell'Italia, il suo ruolo svolto in questi sette anni con profondo equilibrio - ha affermato Proietti - sono fonte di ispirazione e di esempio per ogni rappresentante delle istituzioni; in ogni suo discorso sono sempre espliciti i richiami al senso della responsabilità e del coraggio e sono uno sprone per tutti i politici che si occupano della cosa pubblica. Forte è il legame che unisce il presidente Mattarella all'Umbria e in particolare ad Assisi dove ci ha onorato della sua presenza: per il trentesimo anniversario dello Spirito di Assisi per un dialogo continuo tra le religioni e i popoli, per il ventennale del terremoto del 1997 dove al Lyrick ringraziò con parole encomiabili la forza del volontariato, per la consegna della Lampada della Pace ad Angela Merkel e poi al re di Giordania, ancora per i concerti di Natale che si tengono nella Basilica di San Francesco. Da sottolineare ancora il suo continuo lavoro a favore della ricostruzione post sisma del 2016 e le sue visite nei territori distrutti dal terremoto ma anche le altre presenze come a marzo del 2016 a Perugia in occasione della cerimonia di inaugurazione della sede del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e di intitolazione della Caserma al colonnello Valerio Gildoni o ancora nel settembre dello stesso anno alla Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia e alla Galleria Nazionale dell'Umbria". (ANSA).