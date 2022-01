Figlia passionaria Castello, mamma direbbe grazie Mattarella

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 30 GEN - "Se ci fosse stata mamma non avrebbe esitato ad esultare e con il sorriso di sempre avrebbe battuto le mani. Gli avrebbe voluto dire e scrivere, 'grazie Presidente per la sua generosità'": a parlare è Anna Ercolani, figlia di Luisa Zappitelli, scomparsa a Città di Castello lo scorso anno alla soglia di 110 anni, considerata esempio di attaccamento ai valori della Costituzione. "La sua presenza e la determinazione ferma ed educata delle sue scelte ci rassicurano e ci danno speranza" aggiunge riferendosi al Capo dello Stato attraverso una nota diffusa dal Comune tifernate.

Luisa Zappitelli è andata sempre al voto dal 1946 al 2020. In diverse occasioni in particolare ogni 25 Aprile e 2 giugno dal balcone della sua casa di Città di Castello, con l'immancabile bandiera, aveva più volte lanciato messaggi di ammirazione al capo dello Stato.

E un "grazie presidente" arriva anche dal sindaco di Città di Castello, Luca Secondi. (ANSA).