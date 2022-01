Protesta 'no green pass' a Perugia con divise deportati

(ANSA) - PERUGIA, 27 GEN - Divise dei deportati nei campi di concentramento stese a terra. Esposta in bella vista sul petto anche la stella di David con la scritta "no green pass". È accaduto questa mattina anche a Perugia, come in altre città italiane, durante il Giorno della memoria.

Per il Fronte del Dissenso, che ha organizzato la manifestazione, la giornata del 27 gennaio (quella che a livello internazionale commemora le vittime dell'Olocausto) è diventata "Il giorno della memoria... corta".

In piazza Italia e poi in piazza della Repubblica, una cinquantina di persone hanno così manifestato la propria contrarietà al green pass e alle altre misure imposte per il contenimento dell'emergenza sanitaria.

"Nella Giornata della memoria, assieme ai movimenti di Resistenza costituzionale, ricordiamo le vittime delle persecuzioni nazi-fasciste, le stesse che il governo Draghi sta applicando contro i tanti cittadini che non accettano l'ingiusto obbligo vaccinale" hanno affermato gli organizzatori.

Paragoni "inaccettabili" secondo alcuni, come ha osservato la capogruppo Pd nel consiglio regionale umbro, Simona Meloni, secondo la quale la manifestazione "non doveva essere autorizzata", perché "oltraggio e insulto alla memoria" da parte di chi accosta l'orrore dello sterminio del Terzo reich alle norme sul green pass o alle altre misure come lo stato di emergenza.

E proprio per rispondere alla consigliera regionale, i rappresentanti del Fronte del Dissenso hanno letto le parole di Primo Levi, ricordando che "la deportazione nei campi di concentramento di ebrei e oppositori politici fu l'ultimo capitolo, preceduto da atti persecutori del tutto simili a quelli che oggi vengono adottati nel nostro paese dal governo Draghi". (ANSA).