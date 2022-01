In Umbria 30-40% ricoverati positivi non ha patologie Covid

(ANSA) - PERUGIA, 14 GEN - Negli ospedali dell'Umbria il 30-40 per cento dei ricoverati positivi al virus Sars-Cov-2 non presentano patologie legate al Covid. Lo ha detto il commissario regionale per l'emergenza Massimo D'Angelo nella conferenza stampa di aggiornamento sulla pandemia.

Nel corso dell'incontro è stato spiegato anche che attualmente risultano positivi 540 operatori sanitari. "Ma nessuno di loro risulta contagiato nelle strutture grazie alle misure di sicurezza messe in atto" hanno spiegato D'Angelo e l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto. (ANSA).