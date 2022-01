Jovanotti, non andrò come ospite a Sanremo

(ANSA) - PERUGIA, 11 GEN - Jovanotti non andrà come ospite a Sanremo. Il cantante lo ha detto durante un'intervista in diretta a Radio Subasio. Della quale l'emittente ha diffuso il contenuto.

L'artista ha ricordato di aver tenuto a battesimo il debutto televisivo di Amadeus, attuale presentatore del festival nel suo programma 'Uno, due, tre Jovanotti'. "Io devo fare l'autore di Morandi, sono concentrato su questo e non ho la testa per altro.

Sarò a casa", ha sottolineato Jovanotti.

Se non sarà sul palco dell'Ariston, però, non è detto che Jovanotti non possa essere nella città dei fiori. "Magari - ha detto ancora - mi prendo un alberghetto a 30 chilometri da lì e ci vediamo con Morandi come clandestini all'alba".

Per quanto riguarda il brano in gara Jovanotti si è detto "molto contento", ha anche confermato di avere ricevuto la registrazione. "Mi sono esaltato - ha rivelato -, mi piace un sacco. Lavorare con Gianni è un gioco continuo e non c'è niente di più serio del gioco". (ANSA).