A Foligno 10 mln euro per progetti rigenerazione urbana

(ANSA) - PERUGIA, 03 GEN - Dieci milioni di euro alla città di Foligno per finanziare gli 11 progetti del bando "Rigenerazione urbana" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza: ad annunciarlo è stato il sindaco Stefano Zuccarini. "Grazie al lavoro di questa amministrazione - ha detto - Foligno vivrà una storica ed irripetibile stagione di rinascita e di rilancio".

Elencando poi i progetti messi in cantiere, tra cui la "rifunzionalizzazione" dell'area ex Foro Boario con la realizzazione di un nuovo plesso scolastico e demolizione delle strutture esistenti per un importo di 485 mila euro e la "riqualificazione" delle strutture del "Campo de li giochi" della Quintana per la creazione di nuovi spazi al servizio di cavalli e cavalieri con appositi box, un parcheggio in rampa nella ex piscina di via Fazi, sistemazione delle tribune con riqualificazione della tribuna figuranti, realizzazione di un locale ristoro e nuovi servizi igienici, compresa la demolizione della palestra di via Nazario Sauro. In questo caso i fondi destinati alle opere saranno 993 mila euro.

Tra gli altri progetti anche la riqualificazione del parco del fiume Topino e quelle che interesseranno alcune aree all'interno della città. Mentre all'interno dell'aeroporto "Franceschi" sarà realizzato un parco con la costruzione di un canile sanitario, un canile rifugio, un gattile ed aree per la pet therapy.

