Donazione sangue,Usl Umbria 2 centra l'obiettivo per il 2021

(ANSA) - PERUGIA, 02 GEN - Superate nel 2021, all'Usl Umbria 2, le 10 mila donazioni di sangue intero e le mille donazioni di plasmaferesi presso i centri di Foligno, Spoleto, Orvieto, Narni, Amelia, Nocera Umbra e Cascia. Un traguardo definito dall'azienda sanitaria, in una nota, "molto importante" per il Servizio Trasfusionale diretto dalla dottoressa Marta Micheli.

Che, nell'anno appena concluso, ha così centrato l'obiettivo del Centro regionale sangue per contribuire all'autosufficienza nazionale di emocomponenti ed emoderivati.

Gran parte del plasma raccolto è inviato alla Csl Plasma Behring per la produzione di farmaci emoderivati che verranno restituiti all'azienda sanitaria. La società tedesca, che recentemente ha eseguito una visita ispettiva nelle strutture della Usl Umbria 2, ha certificato i sette centri di raccolta quali fornitori qualificati per la produzione di plasma e ha espresso un giudizio di "grande affidabilità" sul percorso di raccolta sangue.

"Fiore all'occhiello di questo percorso - si legge nella nota dell'Usl -, il questionario informatizzato che viene consegnato al donatore al posto del vecchio modulo cartaceo. Innovazione che, a detta degli ispettori, è unico in Italia e conferisce alla fase di anamnesi pre-donazione una sicurezza estrema sulla completezza delle domande e delle risposte poste al donatore".

Il direttore generale dell'Azienda Usl Umbria 2, Massimo De Fino, ringrazia insieme ai professionisti del Servizio Immunotrasfusionale e alla responsabile Micheli per "l'ottimo lavoro e l'importante risultato raggiunto". (ANSA).